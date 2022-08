Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il venerdì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a venerdì 12 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Ritrovare un buon equilibrio in amore ora è più facile. Bisogna capire cos’è accaduto nelle ultime settimane: se tu hai rapporti con Ariete, Cancro e Bilancia, sai che c’è qualcosa che non va o semplicemente bisognerebbe ritrovare un po’ di intimità perduta. Da quanto tempo, lo chiedo con chi sta da anni con la stessa persona, non c’è un approccio sentimentale vero? O un’intimità che non è più tale? Se c’è stato un problema, nel limite del possibile, si potrà risolvere. Attenzione sul lavoro: tu sei forte, ma ci sono persone che vorrebbero farti scivolare.

Cosa devono attendersi Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Periodo carico di elettricità: difficile vedere un Acquario fermo, in questo momento. Quantomeno ci sono Acquario che hanno una gran voglia di partire. Addirittura ci sarà chi prenderà dal garage una moto che non usava da tempo, una bicicletta e chi comunque non può muoversi, per vari motivi, farà volare alta alla fantasia. Attenzione, in linea generale, ai terzi incomodi in amore.

Pesci: Se vivete una relazione conflittuale, bisogna capire cosa fare. Se ci sono responsabilità per i figli, per la casa, alcuni faranno buon viso a cattivo gioco e magari cercheranno di tenersi impegnati più a lungo sul lavoro, per non tornare a casa a discutere, però non bisogna esagerare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le coppie che si vogliono bene avranno una seconda parte del 2022 importante, ma consiglio di contare bene i soldi, almeno fino al 26 agosto: alcuni progetti dovranno essere ridimensionati oppure ci sarà qualche problema da superare. L’esperienza insegna: il segno dei Pesci, in questo senso, ha sempre un bagaglio di ricordi che a volte però risulta essere troppo ingombrante.

