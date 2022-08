Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

Arrivati a venerdì 12 agosto 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Una bella notizia: Venere non è più contraria da qualche ora e c’è un recupero. Bilancia: segno d’aria, della libertà e della giustizia. Secondo voi certe cose sono giuste e questo definisce la vostra identità. Ogni tanto, potreste dire delle cose un po’ ironiche, dissacranti, fare una battutina velata, anche senza cattiveria: ecco, evitate! Per l’Oroscopo Paolo Fox con Giove dissonante anche una stupidaggine può diventare un problema. In amore dipende da come siete arrivati a questa fase d’agosto, perché c’è addirittura chi ha avuto uno stop. Penso per esempio alle coppie che erano in crisi da tempo, più in crisi delle altre. Per quanto riguarda i nuovi rapporti, ci sarà qualcosa di più.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Irritabile, nervoso e forse anche stranito. Lo Scorpione, se non sta bene o comunque in una certa giornata guarda tutti in modo accigliato, sa bene che è meglio che non si metta a discutere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quindi ci sarà chi, saggiamente, non risponderà al telefono e chi invece cercherà di farsi scivolare le cose addosso. Attenzione però che potrebbero esserci delle persone che, pur non volendo irritarvi, riusciranno a farlo. Chi ha un ruolo di comando o responsabilità prenda tempo.

Sagittario: La fantasia è tutto nella vita e siccome tu hai anche delle capacità pratiche, riesci a trasformare la fantasia in realtà: una tua intuizione potrebbe essere seguita. Con questo cielo, ci saranno veramente delle emozioni in più e i rapporti interpersonali possono andare meglio. I giovani alla ricerca di una prima occupazione o che vogliono viaggiare devono muoversi: spesso, per il Sagittario, la fortuna viene da fuori.

