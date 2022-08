Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per la giornata di venerdì 12 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Avrete bisogno di qualche garanzia in più, soprattutto in amore. Se alcuni accordi non sono andati bene è meglio prenderne atto. Sapete che Giove dissonante spinge a non portare aventi cause, a cercare un equilibrio in tutte le situazioni. Quelli che per esempio hanno una start-up o un progetto nuovo staranno fermi un giro, ma questo non deve deprimere: siete figli della Luna e sapete che nel cielo non c’è mai nulla di uguale al giorno prima e allora non bisogna neanche avere paura delle trasformazioni che la vita impone, in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Leone e Vergine, che venerdì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Una giornata faticosa ma che si può superare bene, visto che la Luna è opposta, ma avete mezzo cielo dalla vostra parte! Addirittura può consolare quelli che hanno vissuto una crisi o comunque, nel lavoro, in amore, sono stati accusati di cose che non hanno mai fatto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Leone in questi giorni è splendente, orgoglioso, regale nel suo modo di fare! È proprio la voglia di fare che spingerà a fare delle scelte coraggiose, anche in amore: mi raccomando, se siete single, guardatevi intorno.

Oroscopo domani 12 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, salute e…

Vergine: Se avete un problema o una discussione, sfruttatela questa giornata, perché sabato e domenica avrete proprio bisogno di relax. Voi che siete sempre molto attenti ai particolari e non accettate di stare fermi (addirittura c’è chi si sente in colpa, se non fa nulla durante il giorno), dovrete anticipare i tempi, chiudere tutto entro stasera e poi ricordare che, soprattutto il 13 e il 14 saranno delle giornate da vivere in panciolle: lo so che non vi piace! Però anche voi siete fatti di carne ed ossa e avete bisogno di un po’ di relax, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Oroscopo domani 12 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore, lavoro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA