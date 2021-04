Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 aprile 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli

Ora è il momento dei Segni d’Aria, sono loro al centro delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 12 aprile 2021. L’astrologo è intervenuto su Radio Latte e Miele nella consueta rubrica Latte&Stelle. L’esperto delle stelle ha spiegato cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto i segni dei Gemelli, Bilancia e Acquario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per cominciare il nostro focus sui segni d’Aria, ecco le previsioni sull’Acquario. Alcuni possibili ritardi potrebbero causare qualche piccolo disagio tra oggi e domani, ma grazie all’influenza favorevole di Giove e Saturno si potranno presto confermare alcune situazioni.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano la Bilancia. Lasciate indietro le opposizioni planetarie che hanno appesantito gli ultimi tempi, questa seconda parte di Aprile potrebbe regalare qualcosa in più, permettendo di risolvere alcuni dubbi lavorativi con delle belle novità. Per dare seguito alle trasformazioni avvenute negli ultimi tempi, ora è necessario porsi nuovi obbiettivi, concludendo le situazioni che non sembrano dare frutti.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio tra i segni d’Aria dell’oroscopo Paolo Fox si conclude quindi con il Gemelli. L’influenza favorevole di Giove e Saturno potrebbe regalare una settimana molto interessante che lascia pregustare un’estate ricca di occasioni. Queste giornate invitano a lasciarsi andare ai sentimenti, promettendo belle conoscenze.

