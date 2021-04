Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 aprile 2021/ Previsioni Sagittario, Leone e Ariete…

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox e le previsioni su Radio Latte e Miele. Anche oggi, lunedì 12 aprile 2021, l’astrologo ha parlato in occasione della rubrica Latte&Stelle dei segni di Fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario. Per sapere cosa bisogna aspettarsi dalle prossime 24 ore siete nel posto giusto, soprattutto se siete nati in uno di questi segni dello Zodiaco…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo Fox con quelle che riguardano il segno dell’Ariete. Il fine settimana che si è appena concluso potrebbe aver portato alcuni importanti cambiamenti capaci di contribuire ad un notevole recupero. I problemi vissuti nel corso degli ultimi anni potrebbero richiedere del tempo per essere superati completamente, ma le giornate di giovedì e venerdì, grazie ad una Luna particolarmente attiva, potranno aiutare. Giornata positiva per quanto riguarda le relazioni.

Prima di concentrarci sul Leone, passiamo al Sagittario. L’inizio di questa settimana sembrerebbe portare a galla qualche problematica dovuta ad un Marte in opposizione che non permette di sentirsi liberi. In amore queste giornate potrebbero regalare nuovo slancio, ma anche un approccio più razionale.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il quadro con l’ultimo segno di Fuoco, cioè il Leone. Le prossime settimane potrebbero veder qualcuno costretto a fronteggiare critiche e discussioni relative ad alcuni progetti, ma questo non dovrebbe influenzare eccessivamente le iniziative più promettenti. Anche l’amore, in queste ore, potrebbe vivere qualche piccolo ripensamento: attenzione a non prendere decisioni avventate.

