Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 aprile 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 12 aprile 2022 torna protagonista nella sua rubrica dedicata su Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di questi segni? Lavoro, amore e salute quali sono i segni al top?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: questo martedì sarà più lieto anche se la luna in opposizione alimenta lo stress. Vi aspettano trattative importanti ma la pazienza può essere la vostra arma in più. Bilanciate al meglio le energie.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il fine settimana può essere importante grazie alla luna nel segno, è importante però progettare fin da ora. Coltivate i sentimenti, soprattutto dal punto di vista familiare.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli non sono da escludere confronti importanti dal punto di vista professionale, attenzione in particolare verso fine mese. Le questioni legali andranno un po a ridendo ma da maggio qualcosa si muove. Attenzione ai sentimenti, forse troppe turbolenze stanno rallentando alcune coppie.

