Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 dicembre 2019: Gemelli, Vergine, Scorpione, Toro

Oroscopo di oggi 12 dicembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox è ancora protagonista per la giornata di oggi, 12 dicembre 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto in generale. L’Acquario è un ribelle rispetto alle regole. Spesso però rischia di diventare un po’ intollerante nei confronti degli altri. Sarebbe meglio riuscire a trovare maggiori equilibri. I Pesci si sentono nervosi e frastornati, forse è il caso di gestire tutto con maggiore equilibrio, evitando di farsi trascinare dalle emozioni. Il Capricorno deve sfruttare una giornata che potrebbe essere molto interessante, certo è, come ribadisce sempre Fox, non capita tutto grazie al cielo ma ci si deve mettere impegna e voglia oltre a grande dedizione e forza. Staremo a vedere. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è forte e oggi ha cinque stelle. Non manca la forza ma la pazienza. Un cambio nel lavoro forse è possibile, non ci si deve aspettare troppo dagli altri ma più da sé stessi. Fatica in questi giorni. In amore non bisogna essere frettolosi. La Vergine ogni tanto ha giornate difficili, dal 2 non c’è Giove contro ma non tutti i giorni si è baciati dalle stelle. La stanchezza si fa sentire. Ci sono molte questioni da chiarire. La Bilancia è agitata, si deve distinguere tra coloro che hanno una storia molto complessa e quelli che hanno un partner che è sempre borbottone. Per i viaggi questo è un periodo giusto. Lo Scorpione in questa giornata deve parlare con chiarezza evitando paroline di troppo. Si è governati da Marte e si rischia di definire quello che circonda in modo negativo. Attenzione alle parole. Fine settimana in crescita.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una parte di dicembre in cui non è facile stare tranquilli, di fatto ci sono situazioni che si sono scelte e che piacciono. Alla fine la fatica si fa sentire, chi ha voltato pagina nel lavoro o nello studio ed ha iniziato nuovi percorsi ha risultati un po’ evanescenti. Il Toro si deve portare avanti perché questo 2020 porta soluzioni. Per la casa ci sono molti che ci pensano. Si spera che ci sia una persona accanto da tempo perché ora c’è il desiderio di sposarsi se non lo si è già fatto. I Gemelli devono capire cosa fare in amore perché gli sforzi degli ultimi tempi sono stati impegnati altrove. Grande cielo e non si può risolvere tutto subito. Il Cancro si avvicina a una seconda parte della settimana migliore. Ci sono un po’ di cose che non vanno. Avere pianeti lenti significano che non tutto ora è chiaro. Le scelte da qui al 2020 saranno impegnative. Mantenere la calma in casa non è facile ma non si deve esagerare.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è ancora un po’ agitato però è un’agitazione positiva, i risultati non mancano e insieme al Leone si può vincere il premio di più forti nelle prossime 24 ore. Si cerca di darsi da fare nel lavoro. Si è a caccia di una nuova identità. Il Capricorno deve sfruttare questa giornata per mettere a posto tutto ciò che per non è andato a posto di recente. Sabato e domenica vanno dedicati ai nuovi impegni. Ragionare su quello che è giusto è un merito. Avere un Giove e un Saturno nel segno vuol dire che arriva un’occasione. Amori con persone di età diversa. L’Acquario ha voglia di ribellarsi alle convenzioni e alle regole e nel fare questo diventa intollerante. Bisogna mantenere sempre equilibrio. Va bene la rivoluzione ma deve essere graduale. Difficile innamorarsi davvero perché si sta cercando un’illusione. I Pesci sono frastornati e nervosi. Se ci sono persone che piacciono si devono frequentare. Si devono evitare scontri anche se c’è sempre da risolvere una questione legale. Si può dire che quello che è accaduto dal 2 dicembre è andato bene.



