Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2020/ Previsioni: Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi: i segni d’acqua Cancro, Scorpione, Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni d’acqua seguendo quanto raccontato sulla stazione radio LatteMiele per oggi 12 dicembre 2020.

Cancro: La giornata di oggi permette di vivere qualche esperienza interessante, in attesa di un miglioramento definitivo atteso per la prossima settimana, quando finalmente Saturno non sarà più opposto. La fase che si aprirà porterà due anni molto favorevoli, capaci di regalare grandi successi e una notevole crescita esistenziale.

Scorpione: Il transito che Venere sta effettuando all’interno del segno potrebbe causare qualche piccola tensione all’interno di alcune coppie, ma in generale questo sembra essere un periodo molto positivo. Favorite le intuizioni.

Pesci: La giornata di oggi sembra aiutare a fare emergere alcune emozioni dalla situazione di confusione che da tempo sembra opprimere i nati sotto questo segno. Alcune difficoltà rimaste in sospeso all’interno di una relazione potrebbero ripresentarsi, costringendo a prendere decisioni definitive.



© RIPRODUZIONE RISERVATA