Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 12 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: è una domenica in cui è importante avere una visione positiva del futuro. Il futuro affascina l’Acquario ma, non ci dimentichiamo, questo è un segno un po’ ansioso. Gli Acquario fanno tanti progetti con la mente e avrebbero bisogno di qualcuno molto costruttivo a fianco che li inquadra. I sentimenti prendono il volo e Sole e Mercurio portano buone intuizioni, buone idee. Incontri favoriti.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Oggi è meglio parlare con molta calma. È vero che il lavoro conta, che conta il fatto di avere un buon equilibrio a livello pratico, però non vorrei che, soprattutto per le coppie di lunga data, a furia di pensare solo ai miglioramenti di tipo tecnico-economico, non si curi troppo il desiderio. Il desiderio è un po’ calato. Di chi è la colpa? Nelle coppie già in crisi, attenzione! In quelle che hanno avuto un figlio da poco, un po’ più d’attenzione. L’esigenza di rinnovamento diventa assoluta e anche visibile agli occhi delle persone che ti stanno intorno. Oggi non posso parlare di una domenica no, ma diciamo che sarai un po’ su di giri.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Finalmente in questo week-end vi stancate di meno e sappiamo però che ci sono dei progetti che vanno rimandati, perché avere Sole e Mercurio contro significa che ci sono anche delle situazioni da chiarire. Attenzione se per esempio un capo non è chiaro con te, se ci sono dei problemi a livello professionale. Vertenze, questioni legali: alcuni Gemelli ci stanno pensando, soprattutto se devono avere qualcosa, ritengono di essere stati trattati male o hanno ricevuto poco. Tutto quello che ha a che fare con i contatti è favorito.



