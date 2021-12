Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 12 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Venere è con te, le persone che hanno vissuto una crisi possono migliorare, poi abbiamo un Cielo, quello del 2022, molto importante, perché avremo ancora una volta dei pianeti utili subito. Gennaio è già un mese che per lo Scorpione potrebbe rappresentare una piccola svolta. Giove, pianeta della fortuna e delle grandi occasioni, può agire liberamente nel primo mese dell’anno, con buone premesse per tutti. L’idea che mi sono fatto dello Scorpione è comunque di un segno in recupero, anche se quel Saturno contro parla di situazioni un po’ stagnanti che andrebbero sbloccate, soprattutto nel lavoro. Ora bisogna andare oltre: conta sulla tua capacità di andare avanti e, soprattutto se ci sono stati problemi in famiglia, devi tentare di risolverli. La situazione economica va curata, soprattutto tra ex”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: siamo in una situazione un po’ particolare per le relazioni. Si tratta di una fase di stallo, perché tu tieni di solito alla famiglia, alla casa. Il Cancro è il segno del riferimento come nido, ma è anche vero che dopo un po’, se l’aria ristagna e se ci sono problemi economici, è facile discutere. Cerca di resistere alle pressioni, soprattutto oggi, e poi attenzione alle discussioni con un parente, per questioni legate a una proprietà. Si può pensare per esempio che i più giovani non vogliano seguire il lavoro dei genitori oppure che ci siano dei contrasti in famiglia, oppure ancora che tu abbia chiuso o cambiato lavoro da poco e adesso sia un po’ in balìa dei venti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Devo ancora metterti in guardia da questo transito di Mercurio che confonde le idee, però posso dirti che l’anno inizia in maniera importante, come ho scritto nel mio libro, ma come anche ti ho detto ieri e ribadisco oggi, Giove entra nel segno a breve, a fine dicembre. E se qualcuno si allontana? ‘Ciao, arrivederci e grazie!’: adesso devi trovare qualcosa di nuovo. Posso dirlo? Basta sprecarti e, se hai già trovato una persona bella, sappi che Giove porta anche fertilità. Quindi, se c’è qualche problema, grazie alla creatività o qualche buona idea potrai ottenere qualcosa di più”.



