Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo molto spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 12 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Cari Leoncini, sapete che vi apprezzo molto perché voi avete una fiducia nella vita e in voi stessi che è pazzesca e questo vi aiuta a vincere ogni sfida. Le persone che si lamentano in continuazione, senza fare nulla, vi mettono veramente l’ansia, anzi le allontanate subito dalla vostra vita. Si potrebbe tentare qualche nuova strada, senza esagerare, perché abbiamo sempre Saturno opposto e ho spiegato tante volte che sul lavoro tanti hanno dovuto proprio cambiare via o percorso, per volontà o destino. Resta un Cielo importante per i nuovi incontri, anche in amore, e poi oggi la Luna è bella e voi siete ancora più belli”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Luna, Sole e Mercurio favorevoli. Il Sagittario non ha età, è eternamente giovane, sempreverde. Questo capita perché il Sagittario non conta troppo gli anni che passano e soprattutto è sempre pronto all’azione: se tu hai un bel progetto, il Sagittario ci sta e che abbia 30 anni o 80 non conta. Prendiamo spunto da questa vitalità, perché questo è un segno che ci insegna a muoverci con grande libertà, perché i rimpianti non devono esistere. Un incremento a livello amoroso è segnato proprio grazie a questo buon aspetto di Mercurio. Per quanto riguarda i conti, mi riferisco di più a chi ha un’attività in proprio, essi dovranno essere messi un po’ in regola, soprattutto nei primi mesi del 2022.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Oggi, con la Luna nel segno, quest’ultimo spicca il volo o comunque è veramente molto attivo. Qui si può alzare la voce solamente se accanto ci sono delle persone negative. Sapete che quando l’Ariete ha un progetto in mente detesta avere delle persone intorno che iniziano a dire “no, stiamo fermi”. Assolutamente no! Movimento, forza, energia: questo chiedono gli Ariete e i più giovani possono gestire la propria esistenza come credono, grazie a queste ottime stelle e soprattutto in vista di un biennio di grande forza. Dopo tanto sgomento, si muove qualcosa e questa Luna aiuta anche l’amore.



