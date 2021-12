Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questa domenica non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 12 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: state uscendo da quel momento di disagio che c’è stato ieri, quindi neanche tanto tempo fa. Questi disagi son di tipo tecnico-pratico, non perché una persona nata sotto questo segno non viva momenti di malinconia amorosa, ma perché in effetti ci sono delle cose da mettere a posto, dal punto di vista lavorativo e contrattuale. Probabilmente il tuo lavoro è apprezzato, ma tu vuoi qualcosa di più, oppure sei molto stanco, perché devi organizzare molte cose entro la primavera. Adesso ci saranno meno incertezze: week-end che finisce bene.

Spazio ora al Capricorno: chi resiste al tuo fascino? Bisogna dire che il Capricorno è un tipo perseverante. Se ha un’idea, se pensa che una certa cosa sia giusta, è capace anche di ripeterti tutti i giorni come la pensa e, alla fine, di diventare anche un po’ ripetitivo. Sembra davvero che tu stia iniziando un nuovo percorso e questa Venere, molto intrigante, parla di emozioni vere. Le storie già iniziate possono continuare e se si è chiusa una relazione si può partire con un nuovo progetto.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che dovrebbe cercare di mantenere la calma, cosa impossibile quando si ha a che fare con delle persone che non ascoltano. Il Toro è tanto buono e caro, molto attento spesso all’estetica. Sono persone molto belle o che si curano i Toro, però c’è da dire che accanto a questo lato molto grazioso ed equilibrato, si nasconde un altro lato molto caparbio. Capiterà in questo momento, anzi è già capitato da un paio di mesi, di trovarti spesso in dissonanza con le opinioni del partner e attenzione con la Bilancia, con l’Ariete, con il Cancro. In questo periodo ci vuole un po’ di pazienza. In amore cerchi solidarietà, ma pare che, da qualche tempo, in qualche caso ci sia solo competizione. Venere però è favorevole per i nuovi amori.

