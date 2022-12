Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: progetti…

Iniziamo la settimana con le solite previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete sarà un lunedì un po’ complicato nel quale ci saranno alcuni pianeti avversi. Verso fine mese però spazio a Giove, che arriverà positivo ad aiutarti. Per il Toro, andrebbe recuperata un po’ di forza fisica. Le relazioni amorose sono importanti e devono avere il giusto spazio. Per i Gemelli, la Luna è favorevole. Se si sono questioni in sospeso però è meglio parlarne. Infine il Cancro, che forse ha trascurato un po’ l’amore e adesso deve recuperarlo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, stanchezza e…

Cari Ariete, questa giornata di lunedì vede Venere e Mercurio in aspetto un po’ complesso. Sarà una giornata di ripensamenti e attese. Alcuni progetti recupereranno presto ma in amore bisogna fare attenzione sopratutto se una relazione è iniziata da poco. In questo momento sei più riflessivo che attivo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dice che da fine mese arriverà Giove ad aiutarti.

Toro, andrebbe recuperata un po’ di forza fisica. Forse ti svegli molto presto al mattino o arrivi alla sera stanco ed esausto. Venere, Mercurio e Sole sono ottimi in questo momento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Può arrivare una novità, una passione… Le relazioni amorose sono importanti. Chi cerca l’amore lo troverà, così come chi vuole chiarire una situazione con un ex riuscirà nel suo intento.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, tensione?

Gemelli, la Luna è favorevole. Basterà a dare tranquillità? Dipende da ciò che è accaduto verso fine novembre e inizi dicembre. Questo può essere utile a capire i livelli di tensione accumulati. Ti senti ascoltato in questo momento? Meglio chiarire le cose, anche e soprattutto per quanto riguarda il lavoro. E se ci sono questioni di soldi in sospeso, è forse il caso di parlarne, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, facile che ci sia un progetto in fase di sperimentazione. Meglio però non pensare solo al lavoro, dimenticandosi dell’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La Venere incerta chiede un po’ di pazienza, soprattutto alle coppie che hanno avuto difficoltà in amore. Chi è stato male vuole circondarsi di persone piacevoli. Questo segno vorrebbe un Natale sereno: meglio fugare ogni perplessità adesso che si è ancora in tempo.











