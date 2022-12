Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Via ad una nuova giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Leone ci sono delle innovazioni importanti: tra l’altro le stelle sono buone per rafforzare un vincolo o un progetto di lavoro. La Vergine ha delle tensioni accumulate che ora deve smaltire, facendo attenzione ai litigi. Per la Bilancia, è tempo di occuparsi del fisico. In amore, se c’è stata una discussione è meglio non riattivarla ora. Le stelle invitano alla prudenza. Per lo Scorpione, la Luna è contraria. Questo segno sembra sempre sicuro di sé ma è meglio non ricominciare con certe questioni.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i progetti

Leone, c’è un ciclo di innovazioni che possono riguardare la tua vita. C’è chi penserà che magari vuole andare in pensione e godersi la vita mentre chi è in giovane età potrebbe voler cominciare un nuovo percorso di lavoro. Attenzione nei rapporti famigliari, soprattutto tra genitori e figli. La saggezza di chi è più grande di noi, aiuta. Ora è il momento giusto per rafforzare un vincolo o un nuovo rapporto di lavoro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la tensione accumulata nelle ultime settimane va smaltita. Attenzione però ai piccoli litigi e a questo stato di stanchezza. Nei primi giorni di dicembre forse c’è stato un calo fisico e sei stato male. In questo caso, bisogna recuperare con calma e lucidità, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, la Luna…

Bilancia, è un momento in cui bisogna occuparsi di più del fisico, in particolare se ci sono stati fastidi durante l’estate. Amore? Se c’è stata una discussione, meglio non riattivarla ora, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Infatti sono stelle che invitano ad essere concilianti e prudenti. Ora è meglio mediare e rinunciare a qualcosa. Se una persona ora ti appare diversa, forse c’è chi è cambiato e non riesci più a vederlo come prima, ma non darti colpe.

Scorpione, la Luna contraria può portare un piccolo intralcio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione si presenta come un tipo sicuro di sé, ma viene influenzato dalle tensioni esterne. Se però hai notato delle intolleranze e preoccupazione, meglio ricordare che tutto dipende da te. Meglio non farsi trascinare in certe questioni.











