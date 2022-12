Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Il lunedì comincia con le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo. Il Sagittario ha la Luna favorevole e infatti parliamo di un momento di forza con vari pianeti a favore. Per il Capricorno c’è invece Venere che rende il segno particolarmente piacevole in questo momento. Un successo è infatti vicino. L’Acquario può ora superare una crisi d’amore nella quale i nuovi incontri sono favoriti, così come i chiarimenti. Per i Pesci forse sono giornate confuse, ma il blocco dei mesi scorsi è ora alle spalle e il nuovo cielo è più positivo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, pianeti favorevoli

Sagittario, la Luna è favorevole e Giove lo sarà dal 20. È un momento di forza: lavoro, amore, contatti… In generale è un periodo bello, nel quale ci sono tante opportunità e possibilità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutti possono essere al centro dell’attenzione e questo può essere infatti un ottimo momento per i contatti. Per i sentimenti, c’è molto da dire e da fare.

Capricorno, Venere transita nel segno e questo ti rende non solo molto affascinante ma anche piacevole nel modo di esporti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo raccomanda a tutti coloro che hanno delle responsabilità, di mostrarsi senza eccezioni. C’è la possibilità di ottenere un buon successo ma anche di far valere i propri diritti. L’amore è in corsa: nuova storia in vista?

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, superare crisi d’amore va bene. I nuovi incontri sono favoriti da queste stelle. I rapporti di lunga data possono dare qualche dubbio, soprattutto se una persona è cambiata. Questo segno cambia e si evolve in continuazione, dunque quando c’è al fianco una persona che invece è statica, si può vivere una crisi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, possono esserci delle giornate confuse. Guardando il blocco dei mesi passati, ora va meglio, pur avendo perso un riferimento personale. Le sicurezze però sono dentro di te: basta chiedere e cercare altrove, guarda cosa hai dentro. Questo cielo rappresenta una bella opportunità in vista del Natale. In amore, chi ha avuto delle difficoltà può cambiare. Chi ha chiuso una storia, può vivere nuove emozioni. Questo periodo porta creatività, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











