Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2020/ Gemelli e Pesci top, in lavoro e amore il Leone…

Paolo Fox, oroscopo oggi 12 febbraio 2020: top, amore e lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni al top. Il Toro ha dei grandi progetti in mente e la voglia di realizzarli. Alcuni si sposeranno altri invece avranno la possibilità convivere. I Gemelli vivranno due giornate con delle belle emozioni. La Luna ha uno splendido aspetto e una Venere che parla di un recupero davvero molto interessante. I Pesci sono sereni e in questo periodo vivono le relazioni in maniera tranquilla. Si tratta di un cielo, questo, molto interessante dal punto di vista dei sentimenti anche per chi ha vissuto poco tempo fa una crisi non facile da gestire. Forse è il caso di prendere una decisione.

AMORE – Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Il Cancro se ha qualche problema dovrebbe essere uscito fuori e ora c’è voglia e forza per affrontare il tutto con grande attenzione. Per il Leone questo è un cielo importante per i sentimenti. Se c’è bisogno di una conferma e vivere una bella storia allora si deve lasciarsi andare ad affrontare storie part time che possono portare a una crescita anche sotto il punto di vista delle relazioni serie. I Pesci hanno un cielo molto interessante per vivere delle emozioni d’amore anche se qualcuno viene da una crisi. Se si è lasciato un partner lo si è fatto per una scoperta, ci si è trovati difatti di fronte magari a un tradimento o a un qualcosa che non si può di certo accettare o tollerare.

LAVORO – Ora invece andiamo a leggere il campo del lavoro sempre per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Questo è un momento davvero molto interessante per le proposte per lo Scorpione anche se questo è minato in questo momento da qualche fastidio fisico di troppo. Gli uomini della Vergine sono molto attenti al campo professionale, ma attenzione perché anche le donne sono alla ricerca di un ruolo sociale importanti. Il Leone invece deve risolvere un problema proprio nel campo del lavoro. Forse un ruolo può cambiare e da questo ci si troverà a cambiare alcune delle proprie abitudini. Certo è che chi cambia lo fa per andare a stare meglio e non ovviamente per scivolare in un baratro di noia e difficoltà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA