Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2020/ Scorpione, Pesci, Acquario, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: ci si trova in una condizione di impegno anche se c’è stata una vittoria ma c’è una contraddizione in termini. Non si vuole mollare la presa, ma si vuole stare più sereni. Alla fine di marzo ci saranno delle scelte da fare. La settimana è iniziata in maniera pesante, ma già domani si recupera. Scorpione: non si deve essere pessimisti nonostante dei fastidi fisici. Forse torna qualche pensiero strano. Si deve capire se è malinconia o problemi fisici. Si deve reagire perché questo è un periodo buono per fare delle proposte. In amore calma piatta. Sagittario: nota la generosità, quando si discute si ascolta la persona facendo sempre quello che si è deciso. Difficile che si lascia influenzare dalle decisioni di altre. Si deve mettere una pietra sopra alle divergenze vissute.

Oroscopo di oggi per Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: si deve vivere con attenzione le vicende d’amore. Sotto il profilo delle rivelazioni c’è qualche dubbio. O si è affaccendato o molto stanchi. Acquario: è necessario mettere in ordine la vita, fino a poco fa non si badava al caos nell’esistenza. Questo Saturno pronto ad entrare nel segno si è più meticolosi di una Vergine. Si cerca di essere meno dispersivi. In amore ci sono grandi progetti. Pesci: mercoledì e giovedì giornate in cui si vivono le relazioni in maniera serena. Si deve cercare di non portare avanti conflitti inutili. Questo 2020 riesce a sbrogliare matasse che l’anno prima sono state complesse da sbrogliare. E’ un cielo che può portare un sorriso. Oroscopo bello per l’amore anche se c’è stata una crisi. Se è finita è stato il segno a scoprire qualcosa che ha portato a prendere una decisione.

