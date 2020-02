Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2020/ Vergine, Toro, Gemelli, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, 12 febbraio, ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: mercoledì e giovedì giornate di lieve ribasso solo a livello fisico. Se si aspettano delle notizie arriveranno a fine marzo. Con l’inizio della primavera ci sarà una buona risorsa di energie e qualche buona informazione nell’aspetto pratico della vita. Bisogna essere cauti nelle situazioni che creano stress. Non ci si risparmia mai. Toro: ci sono grandi progetti. Molti dei Toro pensano alla casa e a fare i conti per una questione importante, con voglia di sposarsi e convivere. C’è chi entro l’estate farà un grande passo. Si cercano delle certezze. Si deve risparmiare tempo, ma non si riesce a farlo con gli euro. Gemelli: tra mercoledì e giovedì si può fare di più con delle belle emozioni. La Luna è in bell’aspetto. Venere parla di un bel recupero. Si può recuperare il tempo e anche i soldi perduti. Il 2019 è stato chiuso in passivo o in pareggio. Si può guadagnare fiducia in amore.

Oroscopo di oggi per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Cancro, Leone e Vergine. Cancro: se c’è qualche problema in amore dovrebbe essere uscito fuori. Ci sono state problematiche dalla fine della scorsa settimana. Vivono bene quelli pronti a relazionarsi con gli altri a seconda di come andrà la giornata. Vivere alla giornata è la strada migliore da percorrere con un marzo che da nuove garanzie. Leone: si deve cercare di risolvere un problema di lavoro. Un certo ruolo potrebbe cambiare. Chi ha un posto fisso potrebbe essere messo in condizione di cambiare lavoro. O si tratta di scelte dall’alto o fatte in prima persona. Per l’amore è un bel cielo. Se c’è bisogno di una conferma e vivere una bella storia si deve lasciarsi andare a storie part time. Vergine: gli uomini si occupano di lavoro, le donne cercano un buon ruolo sociale. Si è ancorati alle questioni pratiche. Non si vogliono incertezze. In amore le cose vanno bene anche con le spalle coperte. Se non ci sono soldi si rischia di discutere. Si deve dare spazio ad emozioni vere, cercando di dimenticare quanto accaduto il mese scorso quando c’è stato un allontanamento.

