Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 12 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Cari leoncini, fate buon viso a cattivo gioco se ogni tanto questo Saturno opposto vi pone degli ostacoli. Siete così leggiadri, astuti e intelligenti, che riuscite a superarli questi blocchi. Ecco perché molti hanno vissuto un piccolo grande successo e altri avranno in arrivo una chiamata. Diciamo che questo periodo è faticoso, ma produttivo. Mi piace questo cielo per l’amore? A metà, perché in questo periodo siete molto esigenti e quelli che non riusciranno ad avere delle risposte buone, entro la prima parte di marzo, potrebbero arrabbiarsi”.

Oroscopo domani 12 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni per amore e salute

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: siete sempre in attesa di fare qualcosa di nuovo, sempre “con la valigia pronta nell’armadio”. Allora, se state pensando ad un cambiamento da attuare a medio termine o volete cercare un amore, sappiate che andiamo verso una situazione astrologica piuttosto interessante. Oggi non c’è più quella Luna strana e agitata che ha comportato qualche pensiero di troppo, soprattutto tra il 10 e l’11 di febbraio. Tra l’altro, andrete incontro a una settimana molto più interessante.

Oroscopo domani 12 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni per salute e amore

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Fra oggi e domani forse un po’ di nervosismo ci sarà, ma anche i più difficili da convincere, quelli che magari hanno vissuto una situazione veramente pesante, piano piano stanno vedendo la luce e altri sono partiti con una grande rincorsa e adesso sono più sereni. Se sei solo, il Cielo non manca di procurare incontri che poi diventeranno ad alto voltaggio erotico nel mese di marzo, a meno che non si tratti di persone che non ti guardano e che tu insisti per avere accanto. Spesso l’Ariete si intestardisce e in questo caso direi che sarebbe un errore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA