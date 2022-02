Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 12 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Questo week-end è interessante. Oggi sarete un po’ giù di corda, però poi avremo delle stelle utili a fare incontri. In attesa di fare qualcosa di nuovo, io credo che sia molto importante adesso risvegliare delle belle emozioni. Tra l’altro, in primavera nasceranno i progetti più belli: chissà che adesso tu non stia già pensando a un cambiamento da attuare a medio termine. I mutamenti non avvengono mai senza qualche inconveniente, anche quando si cambia dal male al bene. Quindi, chi lascia qualcosa per strada certamente troverà altro”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: c’è un lento recupero. Oggi c’è questa sensibilità che, come una corda di violino, vibra, perché voi risentite di qualsiasi spostamento emotivo che abbiate intorno. Tensioni e conflitti aperti nelle collaborazioni potranno essere risolti a breve. Venere diventerà molto più romantica e appassionata dal 6 marzo e quindi, se ultimamente ci sono state delle pesantezze in amore, queste andranno dimenticate.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “È un week-end di maggiore stabilità: lanciate questo dardo d’amore che potrebbe colpire la persona giusta! Bisogna credersi più forti o magari esserlo davvero, per magari essere un po’ più sicuri di sé in amore. Tutto quello che fate in questo periodo è utile per cercare la felicità o, se non altro, la serenità in questa vita. Forse è proprio questo il vero spirito di rivolta rispetto al passato. No alle malinconie e sì ai gesti che portano fortuna e positività”.

