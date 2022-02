Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 12 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questo periodo state cercando di espatriare o comunque di cambiare vita. Il desiderio di fare delle cose nuove è importante. Persino chi nell’autunno dell’anno scorso ha iniziato un nuovo progetto, adesso pensa che sia un po’ ripetitivo. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare o stiate facendo, non rinunciate mai a degli spazi per voi stessi, perché a un Acquario togliere la libertà è impossibile. Gli Acquario che si danno molto da fare e hanno molte responsabilità cominciano a essere infelici e non capiscono perché. Questa posizione del Sole nel segno comunque procura un bell’impegno e in questo week-end le stelle aumentano proprio la necessità di vivere qualcosa di originale.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non è escluso che in questo momento ci sia una certa indecisione che bisogna cercare di superare. Sappiamo comunque che più si avvicina il mese di marzo e più le cose miglioreranno. Per la Bilancia è molto importante ora evitare scontri in amore: fidarsi del proprio intuito è meglio, un intuito appannato ultimamente da troppe tensioni. Attenzione anche a scontri con i familiari: ne vale la pena? Nuovi amori molto appaganti da marzo e se iniziano adesso è meglio.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il nervosismo c’è, perché questa situazione astrologica vi vede un po’ lontani da chi in questo periodo può decidere per voi o può collaborare con voi per fare una scelta. Chi è in coppia, magari vede il partner molto impegnato: non c’è più quel feeling di prima, quel momento di conforto e di scambio di idee che è sempre molto importante. I Gemelli amano il dialogo. Non prendertela: malgrado la grande tensione sei sempre molto forte e – si spera – anche innamorato.

Oroscopo domani 12 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni per amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA