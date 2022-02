Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Il secondo sabato del mese di febbraio non può conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 12 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: in questo periodo siete veramente in bilico… O dovete dare una risposta, e siete ansiosi e tesi, oppure vorreste un attimo di tregua. Tuttavia, questa agitazione si fa sentire: resta sempre un cielo importante, utile, addirittura può arrivare una promozione o un cambiamento per chi ha un buon curriculum, ma attenzione alle discussioni, alle litigate, a quelli che si mettono contro. Dolce e amaro, in questo cielo c’è di tutto.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: “Pensieri e parole”, come una nota canzone di Lucio Battisti. Ogni tanto i pensieri sono troppi e le parole sono poche. Forse perché avete anche poche cose da dire e forse dovrebbe parlare qualcun altro al posto vostro: chi vi ha messo in una situazione un po’ pesante, chi magari sul lavoro non vi ha dato le risposte che stavate aspettando. Certo che qui, entro aprile, è importante calibrare tutto il settore delle collaborazioni. Adesso hai mano libera nel prendere decisioni anche drastiche e dare inizio a una nuova collaborazione importante, magari chiudendo qualcos’altro. Chi ha un’attività in proprio deve fare delle scelte strategiche. Amore possibile con Venere interessante.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Questo week-end parla di sentimenti ricambiati, ma marzo sarà un mese in cui potreste essere anche liberi e corteggiati, nel quale metterete dei paletti. Quindi, non sarà così facile abbandonare qualche pensiero strano, in particolare se ha governato le vostre giornate negli ultimi tempi. Mi raccomando, in amore ci vuole un po’ di pazienza! Per quanto riguarda le questioni di lavoro, c’è sempre un cielo importante. Saturno dissonante parla di spese per la casa, di ristrutturazioni, magari anche di un nuovo alloggio per i più giovani, o di un trasferimento possibile.



