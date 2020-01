Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2020/ Vergine, Sagittario, Leone, Toro e…

Oroscopo di oggi domenica 12 gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox per Ariete, Leone, Sagittario

I SEGNI DI FUOCO – Tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Che domenica 12 gennaio 2020 sarà per i segni di Fuoco? L’Ariete ha una giornata che invita all’azione: dovete fare il punto di tutta la situazione, c’è un grande cielo e anche se siete stati un po’ scoraggiati dovete considerare che non siete partiti bene specialmente in giornate come il 3 e il 10, ma la novità arriva a febbraio con Venere nel segno da venerdì 7. Il Leone perché non si deve fermare? Anche se siete superman prendersi un po’ di quiete è importante. Parlate chiaro in amore. Se avete rapporti con lo Scorpione o il Toro ci sono cose da rivedere. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, che ha stelle importanti. Questa domenica vi rivela una situazione di grazia, ma quello che dà da pensare è il transito del pianeta Venere dalla seconda settimana di Gennaio. La seconda parte di gennaio genera dubbi, soprattutto per chi ha ascendente l’Ariete.

Oroscopo di oggi per Toro, Vergine, Capricorno

I SEGNI DI TERRA – Il segno del Toro è il primo tra quelli di Terra ad essere oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa domenica 12 gennaio 2020 su Radio Latte e Miele. Oggi tante emozioni per i nati sotto questo segno. Sono giorni test in cui le coppie che non vanno bene sono messe davvero alla prova. Le stelle stridono in quei rapporti in cui non c’è chiarezza. Se una persona non vi dà garanzie allora adesso siete agitati. Cercate di fare chiarezza entro primavera: bisogna chiudere ciò che non vi piacerà. La Vergine è in attesa di novità che arrivano entro primavera. Chi aspetta una conferma deve stare tranquillo: si cade sempre in piedi, senza capacità però le stelle non bastano, ognuno di noi ha un talento da scoprire per mettersi in gioco. In ogni caso quest’anno ci sono grandi pianeti. Chiusura per il Capricorno: sentite il bisogno di rivelare agli altri la vostra identità. C’è chi vuole farlo per provare qualcosa. Avete un asso nella manica da giocare, in amore non date per scontato che una relazione sia finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA