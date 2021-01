Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 gennaio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Andiamo a seguire i Segni di Terra tornando a seguire l’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele dove tiene la rubrica Latte e Stelle. Si parla per la giornata di oggi, 12 gennaio 2021, di Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno di Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Toro: giornata di forza. Questo è un momento in cui non tutto è chiaro, ci sono perplessità dal punto di vista economico. Giove è dissonante e dice di chiudere affari solo se si è convinti al 100% di quello che si sta facendo. Le relazioni di amicizia e amore questo è un cielo che può portare qualcosa di più.Secondo l’oroscopo di Paolo Fox molti vivono una storia importante e vogliono dare spazio a nuovi sentimenti. Questo è il momento giusto.

Oroscopo Vergine: buone stelle

Vergine: si può contare su buone stelle, una Luna interessante aiuta a rivedere un 2020 difficile ma di crescita. Il segno l’anno scorso è stato vincitore. Le stelle hanno aiutato il segno. Tornano le emozioni con Venere favorevole e a prescindere dal lavoro che si fa le settimane sono utili.

Capricorno cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

L’ultimo segno dell’oroscopo di Paolo Fox preso in esame in questo articolo è il Capricorno: la Luna nel segno porta capacità di azione, Venere nel segno aiuta ad amare. Coloro che si trovano indecisi in amore dovrebbero trovare altrove. Una persona cara che potrebbe aiutare a fare di più. Se una cosa non è accaduta nel 2020 non si può escludere accada nel 2021. La crisi ha colpito tutti, ma il segno va meglio. Una scelta definitiva in amore.



