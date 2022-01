Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 gennaio 2022/ Cancro, Scorpione, Pesci: amore e lavoro

Nuova giornata, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Oggi, 12 gennaio 2022, cosa ci dobbiamo aspettare da questo mercoledì? Come andranno gli affari, l’amore, i rapporti con gli amici, la fortuna, i legami in famiglia? L’astrologo, come di consueto, analizza quello che aspetta ogni segno zodiacale. In questo articolo analizzeremo quelli di acqua. Come sarà la giornata di Cancro, Scorpione e Pesci? Qui tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Per il Cancro, questo mercoledì potrebbe risultare leggermente sottotono, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Sarà una giornata in controtendenza con il periodo in generale. È in atto un cambiamento da diverso tempo, in particolare dal nuovo anno alcune cose iniziano ad andarvi strette. Prestate particolare attenzione ad un po’ di tensione in famiglia e nel rapporto con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Scorpione e Pesci

Per lo Scorpione, la settimana è condita da un aria diversa, in linea con un 2022 importante. In particolare, l’Oroscopo Paolo Fox prevede che il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da nuove emozioni molto piacevoli, attenzione però ad un cumulo di stress che potrebbe limitare le vostre azioni.

Pesci, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per voi? Il momento è decisamente particolare, offre scenari diversi a seconda delle situazioni. L’oroscopo generale, comunque, è positivo, ma l’inerzia non vi permette di cogliere le giuste occasioni. Passare troppo tempo in casa vi fa perdere il senso e l’importanza del contatto fisico e l’importanza di vivere la realtà nel giusto dei modi. Quest’anno sarà importante: arriverà maggiore concretezza a vantaggio di scelte fondamentali sotto più punti di vista.

