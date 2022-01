Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 gennaio 2022/ La giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario

Siamo nel pieno della settimana. Oggi, 12 gennaio, sarà un mercoledì sicuramente ricco di impegni per tutti. Tra lavoro, studio, famiglia, amore e altri impegni vari, ognuno di noi si chiede come andrà la giornata appena cominciata. A dircelo è come al solito l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, sui canali di Radio Latte Miele, ha analizzato la giornata di mercoledì 12 gennaio per i 12 segni zodiacali. In questo articolo andiamo ad analizzare come andrà oggi per i segni di Aria. Cosa prevede la giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario?

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Come andrà, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, la giornata dei Gemelli? La presenza favorevole di luna e Mercurio supportano la giornata di mercoledì. Voi dei gemelli, in questa giornata, vi sentite più volenterosi e loquaci e questo sarà un vantaggio per i rapporti interpersonali. Un vostro pregio è che riuscite sempre a stupire gli altri e sarà così anche in questo mercoledì. Chi ha vissuto una crisi in amore avrà modo di recuperare il terreno perduto.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario

Voi della Bilancia, secondo l’Oroscopo Paolo Fox per questo mercoledì, siete in attesa di rivivere attimi di serenità. La noia vi sta decisamente stretta. Per ora il periodo è altalenante e proprio per questo motivo siete ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Accontentarvi però può essere controproducente: sarebbe infatti il caso di mettersi alla prova con nuovi stimoli e trasgressioni. Questa giornata può essere quella giusta per farlo.

Concludiamo i segni di aria con l’Acquario. Paolo Fox nel suo Oroscopo ha analizzato il mercoledì di questo segno, così come per Gemelli e Bilancia. Le opposizioni vi stanno strette e sono motivo di nervosismo sopratutto in famiglia e in ambito professionale. Cosa fare, allora, per star meglio in questa giornata? Cercate di placare gli animi. Voi spesso non vi rendete conto di inseguire progetti e ambizioni utopiche. La situazione, comunque, migliorerà presto: per il fine settimana avrete modo di recuperare.

