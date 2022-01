Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 gennaio 2022/ Le novità per Ariete, Leone e Sagittario

Impegni, lavoro, amore, fortuna… Una nuova giornata è pronta a cominciare e la domanda è sempre la stessa: come andrà? Questo 12 gennaio 2022 cosa ci riserverà? Le previsioni arrivano come di consueto dall’Oroscopo Paolo Fox, che ha analizzato la posizione dei pianeti e delle stelle per dirci quello che ci dobbiamo aspettare da questo mercoledì. Sui canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha fatto le sue previsioni sui vari segni. Qui analizziamo quelli di fuoco. Ecco come sarà la giornata di Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

L’Oroscopo Paolo Fox prevede un periodo vicino alla svolta per l’Ariete. La fiducia sarà dalla vostra per questo mercoledì. Le soddisfazioni, infatti, iniziano ad arrivare. Il periodo non è dei migliori, ma di certo la svolta è vicina. In amore qualcosa sembra ancora non andare: occhio dunque ad alcune tensioni sottese.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Per il Leone, l’Oroscopo Paolo Fox dice che il momento implica maggiore riflessione, sopratutto vista la presenza opposta di Mercurio. Problemi economici e stanchezza residua vi metteranno a dura prova. Non sono comunque da escludere buone notizie in arrivo per quanto riguarda alcuni aspetti professionali o anche economici.

Come sarà la giornata del Sagittario? Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox, ritrovare la giusta libertà è fondamentale, sopratutto vista la presenza di Giove e Marte nel segno. In questo giorno dovete cercare di mettere le relazioni sentimentali nuovamente al centro della vostra vita. Le emozioni sono fondamentali per curare il vostro stato d’animo. Spesso voi riuscite a comprendere le persone al primo sguardo, soprattutto quando si tratta di rapporti più intimi. Rimanete in attesa: per voi l’amore sembra in arrivo.

