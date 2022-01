Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 gennaio 2022/ Previsioni per Toro, Vergine, Capricorno

Inizia una nuova giornata. Come sarà questo 12 gennaio 2022 per i 12 segni dello zodiaco? Questo mercoledì sarà come al solito ricco di cose da fare, tra gestione del lavoro, della famiglia e della vita quotidiana. Come andranno, però, l’amore, la fortuna, la salute, il lavoro e tutte gli altri aspetti della vita di ogni segno? A dircelo è l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, attraverso i microfoni di Radio Latte Miele, ha dato le sue previsioni. Ecco come andrà ai segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Toro

Come sarà il 12 gennaio 2022 per il Toro? L’Oroscopo Paolo Fox prevede una giornata molto importante. Come dice l’astrologo, una scelta molto importante è vicina. Dalla vostra parte avrete Venere e Sole che vi porterà una grande energia e vi supporterà. Il fascino e la forza saranno caratteristiche importanti di questo periodo. Chi è stato male, inoltre, avrà modo di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Vergine e Capricorno

Come sarà la giornata dei Vergine? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, il percorso che state seguendo attualmente si sviluppa in due direzioni differenti. Da un lato, infatti, c’è Giove opposto che vi sta portando a modificare qualcosa che sul lavoro non vi gratifica come una volta. Dall’altro lato si può invece sorridere un po’ di più: tanti successi sono in arrivo grazie alla vostra determinazione. Il nuovo anno sarà ricco di idee per riportare in alto il vostro tenore di vita.

Per quanto riguarda il Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox prevede una giornata serena. La settimana è partita decisamente bene, grazie anche a sole e Venere a supporto delle vostre azioni. Momento felice soprattutto le relazioni, che avranno un discreto sviluppo. L’amore tornerà ad essere protagonista delle vostre giornate. Il periodo è propizio soprattutto per chi ha intenzione di sposarsi a breve.

