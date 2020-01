Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio/ Cancro, Scorpione, Pesci, Gemelli, Bilancia e…

Oroscopo di oggi domenica 12 gennaio: le previsioni di Paolo Fox per Gemelli, Bilancia, Acquario

I SEGNI D’ARIA – Anche i segni d’Aria sono protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa domenica 12 gennaio 2020. Si comincia con i Gemelli, che tra aprile e maggio hanno eventi importanti: vi state preparando a vivere molti cambiamenti. Mesi di sperimentazione anche per chi ha iniziato un lavoro. Ricordate che quando si è a contatto con gli altri bisogna comunicare. Successo grazie alla capacità di contatto, in amore meglio chiarire subito quello che non va. Capitolo Bilancia: oggi ci sono stelle che aiutano a risalire la china. Non necessariamente ora vi manca l’amore. Certo se volete sposarvi o convivere non avete il tempo per dar pensiero a certi cambiamenti. Se si parla della fine del 2020 si dice addio a varie insicurezze. Anno di passaggio per voi. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: state perdendo i freni inibitori, dite tutto quello che pensate. Saturno presto è nel vostro segno e vi consiglia di mettere punti fermi. Bel cielo per quelli di voi che sono primula rossa, che sono scappati alle proprie responsabilità amorose…

Oroscopo di oggi per Cancro, Scorpione e Pesci

I SEGNI D’ACQUA – Cancro, Scorpione e Pesci: focus sui segni d’Acqua rispetto alle previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 12 gennaio 2010, da parte di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. L’astrologo per il Cancro precisa una volta di più che con Giove e Saturno opposti non significa che le cose vanno male. Un salto va fatto. L’asticella è sempre in alto ma avete voglia di reazione. Il 2019 non vi ha fatto mettere soldi da parte. Il 2020 è un anno di sorprese e buona volontà ne avete. Lo Scorpione ha una settimana che si conclude in modo pesante. Cercate ora di mantenere la calma e di non dire cose che non pensate in amore. Ogni tanto mettete alla prova la persona che amate e fate un test. Pensate che se diventate nervosi e la persona resiste significa che vi ama. Ma voi non dovete esagerare. Chiusura obbligatoria per il segno dei Pesci: gennaio che nella seconda metà ha Venere, Urano e Saturno che si trovano in posizione favorevole. O avete in mente una persona sbagliata o vi trovate a essere fortunati e vi godete la vita. I sentimenti sono importanti e il periodo attuale vi permette di viverli alla grande. Periodo di forza e di grande volontà. Non rovinatelo con atteggiamenti polemici.

