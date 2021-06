Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli che giornata sarà?

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox tornano a caratterizzare il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico analizziamo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 12 giugno 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: dovete rassicurarvi e pensare a un cambiamento progressivo. A volte i cambiamenti sono volontari, ma spesso sono imposti dal destino: è probabile che in questi giorni, dal punto di vista lavorativo, alcune situazioni si incastrino in modo tale da non potervi più permettere di fare certe cose. Alcuni Acquario sono feriti nell’orgoglio e sono a disagio: pensano di aver dato tanto e non si sentono considerati. In molti stanno pensando se sia giusto proseguire con certe persone o con un determinato progetto. In amore, né bene, né male: diciamo che spesso andate controcorrente e questo non aiuta. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Nervosa, agitata, intransigente, per questo sabato si preannuncia anche un piccolo disturbo. Probabilmente fra mercoledì e giovedì avete ricevuto una buona notizia. Saturno è in buon aspetto, un po’ come per l’Ariete e il segno del Cancro, e vi trovate in una condizione decisamente migliore rispetto agli ultimi due anni. Con qualche ansia di troppo, con qualche incertezza, si va comunque avanti, perché fa parte del vostro modo di essere. L’amore ha bisogno di un po’ di accortezza, perché è probabile che in famiglia, in questo momento, non tutti siano d’accordo con voi e ci sarà da lottare per mantenere le vostre posizioni.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Dovete stare un po’ attenti alle spese, anche perché i soldi serviranno per realizzare qualcosa di importante. Saturno è in ottimo aspetto, per i progetti futuri, magari rivedendo il budget. Purtroppo ci sono dei ritardi per contratti e compravendite e la colpa è di Giove che però, presto, da fine luglio non sarà più contrario.

