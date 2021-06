Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento trovano ampio spazio i segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 12 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere in basso per leggere le parole di Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non prendere tutto di petto, altrimenti rischi di discutere ogni giorno e di stare male. Il fatto è che Marte fra poche ore sarà nel tuo segno ed è positivo, però non ti farai più prendere in giro per cui farai fatica a mediare, rivelandoti molto determinato e assertivo con qualcuno: o dentro, o fuori. Ti sei prefissato un obiettivo che vuoi assolutamente raggiungere”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. I nati del segno devono stare un po’ attenti ai soldi. Si spera che fra mercoledì e giovedì non ci sia stato un conflitto o un problema in casa: forse c’è una persona che in questi giorni sta creando qualche pensiero. Si va comunque incontro a un cielo migliore e molto presto il nuovo transito di Marte regalerà soddisfazioni. Questo è un week-end che permetterà di vivere meglio e di sentirsi più sereni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. Questo week-end è interessante per i nati sotto il segno dell’Ariete che devono recuperare due anni di fermo. Si può ritrovare un po’ di energia? Certamente! Qualcuno magari ha anche attraversato un problema di salute e si sente ancora provato e stanco. Ogni Ariete si pone sempre degli obiettivi abbastanza ambiziosi e magari si sente insoddisfatto, però finalmente adesso si sblocca qualcosa e anche l’amore può tornare a essere un po’ più facile da gestire.

