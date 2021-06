Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni tornano a fare compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento analizzeremo i segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 12 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Cielo davvero interessante, in cui Luna, Venere e Giove sono in buon aspetto e non dovete farvi scivolare le cose addosso, anche se questo è il vostro modo per non soffrire. Inutile far finta di non amare, inutile pensare di vivere una relazione part-time: questo non è il vostro modo di amare, che è invece totalizzante e passionale. Non siete fatti per vivere i sentimenti in maniera blanda, anche perché voi vi offrite, vi donate e meritate di avere delle certezze”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? In questo week-end inizia a muoversi qualcosa. Chissà che voi non decidiate già da ora di programmare qualcosa di importante per i mesi invernali. Il cielo è molto bello per i sentimenti: c’è voglia di amare e se c’è una persona che non vi dà retta, cambierete, mentre se c’è una persona che vi ama, confermerete.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Cari Pesci, questo è un messaggio d’amore in arrivo, questo è un cielo importante! Probabilmente però possono esserci state due giornate, mercoledì e giovedì, in cui avete vissuto una profonda crisi personale. Si spera che non abbiate messo alla prova il vostro amore, come spesso fate, ma in ogni caso in questo week-end potete ricuperare. I nuovi amori, anche se vedono un atteggiamento prudente da parte vostra, devono essere vissuti pienamente: questo è un momento in cui l’istinto dev’essere liberato e la fantasia deve volare alta”.

