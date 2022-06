Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2022/ Cancro, Acquario e Vergine: le previsioni…

Quali sono le previsioni per Cancro, Acquario e Vergine? Anche oggi, domenica 12 giugno 2022, l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele ha approfondito il tema, fornendo le sue indicazioni. Il quadro che ne esce è interessante: c’è un Cancro molto determinato nell’affrontare le difficoltà, un Acquario che invece deve ritrovare la calma, ma anche un invito alla cautela per la Vergine, che può dedicarsi anche alla sfera sentimentale. Scopriamo allora cosa dicono le stelle…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2022/ Capricorno, Scorpione e Ariete: le stelle…

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro guerriero

Per il Cancro è una giornata baciata da una buona Luna e da Venere interessante, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Sei pronto ad affrontare qualsiasi problema e complicazione, anche se, visto che non sono mancati nel corso degli ultimi due mesi, sarebbe meglio dire che sei pronto a superarli e a non tornare più sui tuoi passi. Giove però porta discussioni che potrebbero vertere su vendite, soldi e spese in generale.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022/ Amore a gonfie vele per Vergine...

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Vergine, via le polemiche

Acquario, oggi attenzione alla gestione di eventuali questioni rimaste in sospeso. Non essere polemico con una persona che ha messo a dura prova la tua vita, perché rischieresti di rovinare la festa, anche in questa giornata di domenica. Controlla i denti e le articolazioni. Non è una domenica no, sei sempre supportato da Giove e Marte, ma questa Luna storta chiede di mantenere la calma in tutte le situazioni e, in particolare, questa sera.

Vergine, chi ha un’attività in proprio, in questi giorni non deve strafare, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Giugno non è un mese no, ma è un mese in cui ci si rende conto se si è fatto troppo. Ecco perché invito, soprattutto quelli che iniziano a fare qualcosa di nuovo, a guardare con molta attenzione a quello che fanno, perché il rischio di sbagliare è alto. L’ambizione è importante, ma adesso va tenuta un po’ sotto controllo. Questo è un oroscopo utile per discutere d’amore. Anche le coincidenze aiutano chi si espone e potresti incontrare una persona piacevole in modo del tutto casuale: messaggio diretto a chi si sente solo. Magari non dirai subito “sì, ti amerò per sempre”, ma proverai piacere nel vivere qualcosa anche part-time.

Oroscopo Branko 11 giugno 2022/ Flop completo per Acquario, Pesci desiderabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA