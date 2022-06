Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2022/ Capricorno, Scorpione e Ariete: le stelle…

Di cosa parlano le stelle per Capricorno, Scorpione e Ariete? A svelarcelo l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Le sue previsioni invitano alla calma i Capricorno, che stanno attraversando una fase delicata a livello decisionale. Cielo intrigante invece per lo Scorpione, a cui non mancano però le agitazioni. Stress anche per l’Ariete, che ha delle situazioni pregresse da rimettere a posto. Ma approfondiamo le previsioni di oggi, domenica 12 giugno 2022, per questi segni…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022/ Amore a gonfie vele per Vergine...

Oroscopo di Paolo Fox: decisioni per il Capricorno

Capricorno in cerca di nuovi contratti che non arrivano oppure sono difficili da stabilire. Questo è un momento in cui, secondo l’oroscopo Paolo Fox, hai tanta voglia di fare, ma il destino ti dice: “Calma, non ti agitare, prendi quello che c’è”. Sarebbe un errore lasciare il certo per l’incerto. Per chi vive una storia stanca, spenta, forse c’è una decisione da prendere. L’importante è che tu sia convinto di quello che fai e Venere dice che hai ragione tu: solo tu puoi recuperare anche un’emozione persa o una relazione importante. Sei tu, in qualche modo, il centro della discussione.

Oroscopo Branko 11 giugno 2022/ Flop completo per Acquario, Pesci desiderabili

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Ariete, amore e cautela…

Scorpione, questa Luna ti rende intuitivo e forte. È talmente intrigante questo cielo che potresti vivere anche una relazione part-time. C’è agitazione perché Venere è opposta, quindi, nonostante tu abbia questa grande voglia d’amare e magari hai al tuo fianco una persona che ti ricambia, tu hai bisogno di carezze, sicurezza, passione: non ti senti del tutto tranquillo, per cui sorridi, ma a denti stretti oppure non te la senti di dire apertamente quello che provi. Un Ariete o un Leone potrebbero stuzzicarti.

Ariete, devi cercare di programmare l’inizio della prossima settimana, perché lunedì e martedì saranno giornate baciate dalla Luna buona e arriva anche Mercurio. Sono certamente pochissimi i nati in Ariete con le mani in mano, perché questo è un periodo in cui si può essere addirittura stressati dalle troppe cose da fare, secondo l’oroscopo Paolo Fox che raccomanda sempre un po’ di cautela nelle questioni di carattere economico. Non tanto perché questo momento sia difficile (Giove aiuta), ma perché devi rimettere a posto quello che non è andato bene tra l’autunno dell’anno scorso e la primavera di quest’anno. Se devi portare avanti una responsabilità o alcuni obblighi, tutto sembrerà più semplice. Certo dipenderà anche dall’impegno, perché sappiamo che a te piace scalare le montagne e, per farlo, bisogna faticare: vedrai che raggiungerai la vetta.

Oroscopo domani 12 giugno Paolo Fox: Bilancia, Scorpione e Sagittario/Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA