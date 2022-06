Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2022/ Pesci, Toro e Gemelli: l’amore…

Pesci, Toro e Gemelli cosa devono aspettarsi per la giornata odierna? A rispondere a questa domanda è l’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni per oggi, domenica 12 giugno 2022, fornite nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele. Qualche problema fisico per i Pesci, che si ritrova anche a dover pareggiare i conti con se stesso. Difficoltà in amore per Toro e Gemelli, con il primo alle prese con vecchie ruggini e l’altro invece che si ritrova con troppe cose non dette. Approfondiamo allora tutte le questioni…

Oroscopo di Paolo Fox: disagi fisici per Pesci

Pesci, Domenica sì! L’augurio è che tu non debba rimproverarti di aver dato troppo spazio a una persona. Il tuo segno è molto generoso, riesce a dare tanto, ma è difficile esigere crediti del passato, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Se hai dato qualcosa, ma non hai ricevuto nulla in cambio, pareggia i conti con te stesso, perché è inutile vendicarsi dei torti subiti, arrovellarsi per delle cose che ormai non vale più la pena affrontare. Venere aiuta a trovare una via d’uscita alle solite questioni che hanno a che fare con la casa e la giornata di oggi ti regala qualcosa di più. Cerca di capire se piccoli disagi fisici possono essere causati da una cattiva postura e rimedia consultando uno specialista.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, difficoltà in amore

Toro, Venere dice che è importante amare. Spero che tra sabato e domenica non siano tornate vecchie ruggini e che non ci sia stato qualche piccolo problema in amore. Sei pronto ad affrontare qualsiasi tipo di problema e complicazione, ma il difetto sta nella tendenza al battibecco che non è una tua prerogativa, tuttavia, da qualche tempo, è un accessorio: forse perché, di recente, ci sono state delle persone hanno messo alla prova la tua pazienza e ti sei stancato di ascoltare dei perfetti idioti. Bisogna che resti accesa la fiamma della sessualità.

Gemelli, non escludo che questa giornata sia anche un po’ impegnativa perché devi, fin da oggi, pensare cosa fare lunedì e martedì. Troppe cose non dette, secondo l’oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono stanchi di ripetere le solite cose e, a volte, dici anche delle piccole bugie, ma solo per uscire fuori dall’impaccio. Di solito sei una persona molto diretta e, quando c’è qualcosa che non va, ne parli. Attenzione con un ex: se c’è stato un difetto nel rapporto, alla fine avrai tu la palma della vittoria e, da lunedì, Mercurio nel segno aiuta a studiare nuove strategie.











