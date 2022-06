Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2022/ Sagittario, Bilancia e Leone: domenica…

Che domenica sarà per Sagittario, Bilancia e Leone? Ce lo chiarisce l’Oroscopo di Paolo Fox tramite le previsioni fornite nel tradizionale appuntamento su Radio Latte Miele. Se il Sagittario porta con sé un bagaglio di stress e fatica, ma può contare su un luglio migliore, è invece in fase di ripresa il Bilancia, il cui mese di giugno è caratterizzato da tensioni che si placano. Quella di oggi, domenica 12 giugno 2022, è una giornata di relax invece per il Leone, che resta comunque molto determinato…

Oroscopo di Paolo Fox: fatica per Sagittario

Sagittario, giugno è un mese di fatica. Quando si porta avanti un impegno, soprattutto se nuovo, o si è rimasti fermi da tempo e si riparte, è inevitabile che ci sia un po’ di stress, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non vedo un blocco, anzi Giove e Marte parlano di ripartenze, ma grande fatica. Questo è un cielo che si colora di sfumature sensuali, in cui si può anche trovare un accordo se c’è stato un problema nel passato. Le coppie giovani possono vivere un’emozione in più e chi vuole sposarsi o convivere dirà sì, anche se questa affermazione potrebbe costare cara oppure sarà detta soprattutto per far piacere a qualcuno. Luglio sarà un mese migliore per stringere un patto a lunga scadenza.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Leone con calma…

Bilancia, si riprende quota lentamente e, da lunedì, avremo anche una Luna favorevole. Spero che giugno sia il mese delle riappacificazioni e delle tensioni superate. Devi superare anche un problema con te stesso, perché ogni tanto ti sembra di andare avanti con la paura che capiti qualcosa, forse perché sei uscito da alcuni problemi e temi che si ripropongano. Darai adesso meno importanza all’aspetto materiale delle cose, rivalutando quello spirituale e naturalmente darai più peso anche all’amore.

Leone, oggi è ancora una giornata di calma per l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è detto che ci sia un problema da risolvere, magari semplicemente hai fatto tanto e questa domenica non vuoi avere seccatori attorno o gente che giudica. Scalpitano quelli che sono fidanzati da troppo tempo e vogliono che il partner faccia una scelta decisiva: sono stanchi di attendere e Giove e Marte favorevoli rendono tutti i Leone ancora più determinati. Dunque, se c’è una persona al tuo fianco convinta di quello che fa va bene, altrimenti potresti stuzzicarla, come probabilmente è già accaduto ieri.

