Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 luglio 2019, previsioni: Scorpione, Toro, Vergine, Ariete

Oroscopo oggi giovedì 12 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 12 luglio 2019, con la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quello che ha detto segno per segno sempre sulle frequenze di LatteMiele. Lo Scorpione vede grigio anche se in realtà ci sono degli alti e dei bassi nella sua vita. Forse è il caso di capire che se si chiude una porta si apre un portone e questo concetto dovrebbe invitare a prendere delle decisioni anche radicali. Il Leone spera di non aver discusso troppo perché delle ripercussioni si potrebbero accusare anche adesso. La Bilancia si sente frastornata e con qualche problema di troppo, un momento non semplice ma che può portare anche a dei sbocchi inattesi. Il Sagittario vive un intenso momento di passione che potrebbe essere pronta a ripercuotersi sull’amore e dare così vita anche a sensazioni molto intriganti. Il Capricorno sente delle pressioni dall’esterno delle quali si vuole assolutamente liberare, va tutto analizzato con meticolosità onde evitare errori di valutazione. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: dopo alcune giornate in cui si spera non si abbia discusso molto, ci si prepara a vivere un ottimo agosto sotto tutti i punti di vista. Gli incontri sono favoriti, perché si è un po’ più rilassati. Vergine: mettere in riga le persone che si hanno intorno è nel DNA, lo si fa con dolcezza ma spesso sarebbe meglio valutare con attenzione le situazioni. Non tutte le proposte che si fanno sono accettate dagli altri come si vorrebbe, occhio nei sentimenti alle persone che si fidano troppo. Ci vuole pazienza con Sagittario, Gemelli e Bilancia. Bilancia: in questi giorni ci si sente frastornati perché possibilmente si crede di non avere molti sbocchi, ma anche se c’è la possibilità di raddoppiare il proprio lavoro si crede comunque di dover dare molto da fare. Alcuni hanno paura di sbagliare, altri che pensano che qualche collaborazione dovrebbe cambiare. Si deve fare ciò che più piace. Scorpione: il futuro si vede grigio, anche se sono alti e bassi. Ultimamente si dovrebbe avere scoperto che è più facile vivere un sentimento, chi si lascia scivolare addosso le cose ha più possibilità di vivere una passione. Si ha voglia di chiudere una porta per aprire un portone.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora voltiamo pagina e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: la passione è la parola chiave, c’è passione per l’amore, per il lavoro, e la vita. Se tutto vi sembra scontato, le cose non vanno come si vorrebbe. Si potrebbe presto scoprire grazie ad una parente che si hanno altre priorità. Capricorno: c’è voglia di liberarsi di situazioni difficili provenienti dall’esterno, Venere è opposta quindi i sentimenti sono un po’ allo sbando: forse si avrà ancora bisogno di dimenticare una situazione ormai volta al termine. Ci vuole prudenza nelle cose, si deve cercare di capire cos’è successo negli ultimi tempi. Acquario: in questo weekend si dovrebbero fare delle scelte che riguardano anche l’amore, le storie vivono un momento di stanchezza oppure uno dei due partner vive un momento di difficoltà nel lavoro che si riversa sui sentimenti. Pesci: è un periodo di fiacca, se una situazione ha stancato bisogna cercare di cambiarla. Tutto ciò che riguarda la vita con i clienti è bloccato, ma ben presto si sbloccherà. Nei rapporti con il Leone ci vuole un po’ di pazienza in più.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per concludere lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: il weekend è con una marcia in più, qualcosa sta cambiando nella vita. Si muove qualcosa rispetto a prima, se c’è qualche progetto in corso è possibile avviare qualcosa, se invece si è accusato qualche piccolo disturbo si può sanare. L’importante è cogliere la palla al balzo, da questo punto di vista al segno non si può dire nulla. Bisogna ponderare bene le situazioni, occhio tuttavia a non pentirsi delle scelte non fatte. Toro: durante questo weekend le spese devono essere amministrate con maggiore saggezza. E’ un periodo che invita a riservare un’attenzione maggiore verso gli aspetti pratici della vita, si potrebbe essere innervositi nei confronti di qualcosa che riguarda il lavoro o la famiglia. Gemelli: quando ama il segno tende a diventare irriverenti. Si ama stuzzicare la persona che si desidera, quando si prova qualcosa verso qualcuno si tende a diventare un po’ critici, sempre nel senso buono. Bisogna farlo con le persone giuste, uno Scorpione o un Pesci potrebbe infastidirsi. Cancro: tutta l’attenzione delle stelle è sul segno. La fatica c’è, bisogna cercare di tagliare i rami secchi che circondano. Saturno presto smetterà di dare problemi. Bisogna essere lungimiranti, si rischia di lavorare molto ed ottenere in cambio molto poco.



