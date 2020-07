Oroscopo Paolo Fox oggi 12 Luglio 2020/ Toro, Vergine, Ariete, Leone e…

Tornano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 12 luglio 2020. Ariete: oggi si vince. Siete sempre fieri, onesti, battaglieri, leali: a volte anche brutali nel manifestare le vostre intenzioni. Questo è un periodo di recupero, però il lavoro ha bisogno un po’ di cura: per ora non ci sono grandi sblocchi. Il Leone vive delle giornate belle per divertirsi. Se sul lavoro è bene non fare il passo più lungo della gamba, sul lato sentimentale è importante non rinunciare alle effusioni: in questa giornata le emozioni contano molto e potreste risvegliare una grande sensualità. Sagittario: con Marte e Luna attivi si può dire che la voglia di fare non manca. In amore si può rimettere ordine nei propri pensieri, a meno che non ci siano storie di gelosie e tradimenti: perché in quel caso si rischia di tormentarsi inutilmente. La solita minestra non vi piace, quindi cercate sempre uno spunto nuovo: non a caso le storie coi Sagittario che durano di più sono sempre quelle insieme a persone che non sono mai le stesse del giorno prima.

Toro, Vergine e Capricorno: cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox?

Toro, Vergine e Capricorno: sono questi i tre segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Per il secondo segno dello Zodiaco questa domenica 12 luglio si preannuncia all’insegna delle cose che lo interessano, purché non ci siano persone che limitano. Siete un segno energico: chi ha già avuto una riconferma per un progetto potrebbe essere più contento. Se non siete energici vuol dire che la vostra vitalità viene assorbita dalle persone che vi stanno intorno: anche se vi vogliono bene magari non si accorgono che spesso anche voi avreste bisogno di ricaricare le pile. La Vergine dopo una parte centrale di settimana in cui ci si è dati davvero troppo da fare è in diritto di chiedere un po’ di tranquillità. Importante recuperare un rapporto caduto nel dimenticatoio negli ultimi mesi. In amore novità da agosto. Capricorno: da venerdì pomeriggio potrebbe esservi capitato di essere un po’ pensierosi. Forse non vi sentite al posto giusto o vi siete preoccupati per delle persone care: ci sono giornate in cui non riuscite a tenere tutto sotto controllo. Voi che volete gestire sempre tutto ora capite che ci sono dei limiti. Attenzione agli sforzi fisici: luglio è un mese da vivere giorno dopo giorno senza esagerare.



