Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Amore e soldi per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 12 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone, con Saturno opposto, si innamora dei nuovi progetti, ma poi ha paura di perdere colpi. Proprio la paura di non essere all’altezza regala qualche ansia. Ora cerca di appagare completamente il tuo cuore: questa Venere parla di sentimenti, di incontri, di amicizie che possono diventare qualcosa di più. Nuove emozioni possono lambire il tuo cuore”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Ti sei già lanciato in una nuova emozione, non sei un segno che rimane fermo a guardare le stelle. Venere e Marte ti donano fascino e forza, puoi risalire la china. Attenzione alle questioni di lavoro, perché ora si può risvegliare qualcosa. Qualche sblocco in arrivo, senza Mercurio in opposizione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questa nuova settimana è importante. Giorno dopo giorno si matura uno stato di interesse. Con Venere e Marte favorevoli, i sentimenti e le relazioni possono volare in alto e anche tu hai finalmente voglia di dare la caccia a un futuro migliore. A proposito di dare la caccia, in amore a te non piace essere preda ma cacciatore e le prede più ambite sono quelle che sfuggono: cerca solamente di non metterti nei guai.

