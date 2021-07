Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro che giornata sarà?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 12 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Vuoi offuscare le ultime tre settimane e pensare a qualcosa di positivo. Ogni tanto ti senti pigro, assonnato, per stanchezza o perché non trovi stimoli nella realtà. In amore aspetta fine mese prima di arrenderti: dal 20 il momento sentimentale si fa ancora più intrigante”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Grande recupero, ma non possiamo ancora parlare delle grandi stelle del 2022, quando Giove sarà in buon aspetto per tutto il tempo. In realtà, adesso stiamo vivendo una sorta di “prossimamente qui”, di trailer che riguarda il futuro: stai programmando eventi, stai programmando novità, si parla di te e si potrà ancora parlare di te. In questo periodo sono favoriti coloro che hanno una storia bella e magari vogliono in qualche modo essere lungimiranti e costruire qualcosa con il partner: che sia una casa, che sia un figlio. Nuovi amori favoriti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: chi al top?

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Non devi pensare troppo ai sentimenti, ma alla vita pratica. Serve pragmatismo, perché il transito di Mercurio dice che proprio adesso si possono fare dei progetti per l’autunno. Chi lavora potrà ricevere una proposta o farla, chi lavora in proprio qualcosa si risveglia. Chi ha una storia fallimentare in amore non tornerà sui propri passi, mentre chi cerca la relazione, in questo momento, anche se frequenta una persona, sta rivedendo i canoni morali. Un rapporto va messo alla prova prima di essere definito consistente. Sei diventato estremamente esigente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA