Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 12 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei sottotono, ma succede che vorresti capire che cosa accadrà. Molte cose cambieranno, ma vivere in una situazione di disagio è complesso. Forse non sai dove andrai a parare, ma lo stato di confusione è solo apparente. Probabilmente non è il momento giusto per parlare. Ritardi importanti nelle consegne di lavori o se aspetti un pacco. In amore non è un cielo passionale, forse stai cercando un complice per le tue imprese.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Sei un po’ affannato perché ti lanci in imprese troppo grandi. Predichi l’equilibrio, la pace nel mondo, ma nella tua vita reale non fai altro che discutere, perché sei un idealista e segui le utopie. Attento che il partner non ti tiri le orecchie o, comunque, non sia d’accordo con la tua agitazione.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Non escludo che in questo momento voi abbiate un grande desiderio di vivere l’amore in maniera totale e completa e posso dire che queste sono giornate importanti. Il segno dei Gemelli a volte sorvola sulle cose e vive tutto senza crearsi problemi: attenzione a non cedere il tuo cuore a qualcuno che alla fine del mese potrebbe rivelarsi una persona diversa da come la immagini. In questo momento i Gemelli vivono una tensione d’amore oppure hanno a che fare con un osso duro.

