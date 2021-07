Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo secondo lunedì di luglio non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 12 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: riceverai un incarico entro la fine del mese o comunque avrai uno sblocco, qualcosa di importante. Era nell’aria, poi chiaramente una persona che ha venti o trent’anni avrà un piccolo incarico, avrà un’idea da sviluppare, mentre persone più grandi, che hanno un curriculum alle spalle, dopo i cinquanta o i sessant’anni avranno l’occasione di fare qualcosa di importante per sé stessi e per gli altri. In amore è molto probabile un recupero alla fine del mese e questo è un cielo che regala qualcosa di più.

Il Capricorno ha tanti pensieri, tante cose da fare. Deve capire che ruolo ha nella vita. I giovani devono fare qualcosa di importante. Sarebbe bello che ti impegnassi in qualcosa di pratico, non utopico. Chi può mettersi accanto a un artigiano e fare pratica di lavoro, può imparare l’arte e metterla da parte, mentre altri già affermati sono preoccupati per i soldi. Amore in recupero da fine mese.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il segno del Toro è un po’ arrabbiato, perché sta tirando le orecchie al partner, se ne ha uno, oppure in amore non sente particolare feeling. In realtà, queste sono giornate in cui sei molto polemico e potresti esserlo anche a ragione, soprattutto se hai a che fare con un persona che magari non è proprio tranquilla o, da qualche tempo, ti sta combinando dei guai. Tutto quello che fai in questo periodo è importante, ma ricordo che non bisogna essere troppo blandi nella gestione delle proprie finanze. Lo dico sia alle persone che hanno la possibilità di guadagnare molto, sia a quelle che magari, a maggior ragione, devono stare attente alle spese: ci troviamo di fronte a una stagione in cui bisogna mettere da parte qualcosa. Questo Saturno dissonante parla di revisione di alcuni accordi e forse anche di qualche dimenticanza, di qualche chiusura.

