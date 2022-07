Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2022/ Amore per Capricorno, Acquario e Pesci

Cominciamo il martedì con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Per il Capricorno c’è una buona Luna e presto anche Marte. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere e forse qualche complicazione di troppo. L’Acquario potrà presto portare avanti un progetto d’amore con molta facilità, ma bisogna fare attenzione alla salute. I Pesci vedono un cielo che parla di recupero: l’amore potrà funzionare bene dal 18.

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Luna nel segno

Capricorno, devi sfruttare questa Luna nel segno per due giorni. Presto avremo anche Luna e Marte in buon aspetto, quindi queste sono giornate importanti per mettere in chiaro tutto ciò che non lo è. Qualcosa da rivedere sul lavoro c’è, perché probabilmente non ci sono più le garanzie di prima. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il tuo segno a volte si infila proprio nelle complicazioni, perché pensa che più ci si impegna e più si avrà. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia ogni tanto un po’ di relax. Il fine settimana permetterà di vedere le cose in maniera diversa. Forse sei un po’ triste perché sai di meritare di più.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, arrivano delle giornate importanti con la Luna nel segno dal 14 in poi. I nati sotto questo segno in questo periodo sono forti, indipendenti e ribelli e potrebbero finalmente portare avanti un progetto d’amore o personale con grande facilità. È un cielo di emozioni che tornano, ma anche di grande entusiasmo. Marte in aspetto critico dice solo di stare un po’ attento alla salute.

Pesci, questo è un cielo di recupero. In amore tutti quelli che hanno un dubbio farebbero bene ad aspettare il 18 prima di parlare, perché poi dalla prossima settimana avremo Venere favorevole. Tuttavia, già in questi giorni si nota una maggiore serenità, che porta a superare crisi. Molto intrigante questo cielo per i nuovi incontri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore potrà funzionare bene dal 18, mentre per il lavoro, via libera alle nuove idee! Mercurio in buon aspetto porta a giorni estremamente creativi.

