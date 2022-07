Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il loro martedì

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox in questo martedì. L’Ariete ormai da tempo vive un momento frenetico, con tante idee che girano per la testa. Anche per il lavoro l’ultima parte di luglio sarà interessante mentre per quanto riguarda l’amore, bisogna interrogarsi su chi si ha a fianco. Parlando del Toro, la Luna è interessante, anche se c’è qualche momento di nervosismo per colpa di Marte. Anche i Gemelli stanno vivendo un periodo creativo che potrebbe portare novità soprattutto sul lavoro. Le giornate del 14 e 15 saranno interessanti per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, siete creativi

Ariete, se in questi giorni ci sono delle difficoltà nella realizzazione di quello che avete in mente, non dovreste preoccuparvi tanto. Dal 19 si riparte e il cielo avrà in mente cose migliori per voi. Avete tante idee per la testa, siete molto più vigorosi e creativi e avete tante cose in ballo. Sarà molto interessante anche l’ultima parte di luglio, anche per quanto riguarda le questioni di lavoro. Parlando dell’amore, un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: interrogatevi se la persona che avete al vostro fianco è quella giusta e se c’è qualcosa che non va. Presto bisognerà chiarire.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, l’amore

Toro, lasciatevi andare a qualche emozione positiva. Con una Luna interessante si può fare e dare di più. Inoltre avete anche Marte nel segno: questo comporta ogni tanto dei momenti di nervosismo, per cui è un po’ complicato riuscire ad essere tranquilli, soprattutto se in famiglia ci sono delle persone che vi fanno arrabbiare. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è proprio di tentare un recupero.

Gemelli, questo è un periodo creativo. Chi ha un’attività in proprio o una start up potrà sviluppare nuove idee anche grazie al doppio transito valido di Giove e Saturno. Ascoltate gli altri, prendete spunto dai discorsi che vi verranno fatti per studiare qualche bella strategia in vista del futuro. Le giornate del 14 e del 15 saranno interessanti anche per l’amore. Avete Venere nel segno, per cui è possibile che ci sia una grande passione, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

