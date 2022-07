Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Nuova giornata con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Scopriamo come andrà il martedì dei segni zodiacali. Per la Bilancia sono giornate strane, con tante responsabilità. Potrebbe inoltre esserci una persona che ha sempre da ridire e che dunque fa innervosire questo segno. Per lo Scorpione c’è un cielo interessante. In amore ci vuole pazienza ma chi vuole vivere una nuova storia avrà presto Venere favorevole. Parlando invece del Sagittario, l’amore potrebbe essere un po’ confuso ma è meglio fare chiarezza dentro sé.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2022/ Amore per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, giornate strane

Bilancia, stai vivendo giornate strane. Quella di oggi, per esempio, è una giornata che ti porta a rimpiangere un periodo in cui stavi meglio, in cui magari eri anche più creativo e avevi più fantasia. Questo capita quando abbiamo tante responsabilità. Questo segno, però, vorrebbe avere meno complicazioni possibili, soprattutto in amore. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: fai attenzione se c’è una persona che ha sempre da ridire su quello che fai. Porta pazienza.

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, occhio all’amore

Scorpione, per te questo è un cielo interessante. A parte un po’ di ansia determinata da Marte in opposizione, si va avanti e la giornata di oggi promette bene. Occhio però alle giornate di giovedì e venerdì: quelle potrebbero essere un po’ nervosette. In amore, ci vogliono tanta pazienza e lungimiranza, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi vuole vivere una nuova storia o potenziarla, dalla prossima settimana avrà Venere favorevole e dovrebbe sfruttarla.

Sagittario, non è escluso che i questi giorni dobbiate fare molte cose dopo un periodo in cui siete stati troppo fermi, magari per questioni esterne. Adesso che siete ripartiti, avete troppe cose da fare e da mettere a posto. Forse dovreste anche capire che siete stati proprio voi a fomentare le novità. Siete il segno dell’avventura, dell’entusiasmo e dell’amicizia. Parlando dell’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia chiarezza: meglio lasciar perdere le avventure extraconiugali e cose simili.

Oroscopo domani 12 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute













© RIPRODUZIONE RISERVATA