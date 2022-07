Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 luglio 2022/ La giornata di Cancro, Leone e Vergine

La giornata di martedì per i 12 segni zodiacali sarà ricca di sorprese: vediamole con l’Oroscopo di Paolo Fox. Parlando del Cancro, sul lavoro è tutto da riconsiderare. In amore invece c’è del nervosismo, dovuto forse ad un litigio prima del weekend scorso. La Luna è in opposizione e c’è stanchezza. Ha invece molta energia il Leone, che in questo periodo è determinato e anche fortunato. Anche in amore presto ci saranno importanti novità. Per la Vergine è passato il periodo più pesante e ora è tempo di ripartire, anche se in amore non tutto va per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, c’è stanchezza

Cancro, sul lavoro è tutto da rivedere e tutto da riconsiderare. Questo potrebbe anche essere stimolante, però occhio in altri ambiti: il nervosismo che c’è potrebbe dare qualche problema in amore. Quelli che per esempio Il 7 e l’8 hanno vissuto una piccola crisi oppure hanno bisticciato col partner, dovranno recuperare. Questa Luna in opposizione dice che questo martedì è un po’ stancante, per cui cerca di fare solo le cose che meritano di essere portate avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il martedì di Leone e Vergine

Leone, è difficile che qualcuno ti fermi in questo periodo: hai molta energia e voglia di fare. Se ci saranno dei litigi o delle persone contro di te, dovranno vedersela con un Leone molto tosto, determinato e forse anche baciato dalla fortuna. Hai infatti Giove in trigono e proprio per questo alcune tue idee saranno vincenti. Le giornate del 18 e del 19 saranno molto interessanti anche per l’amore. Proprio il 19 Mercurio entrerà nel segno e porterà a delle condizioni buone per la fine del mese, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, superata la fase più pesante di fine giugno, siete ripartiti finalmente dal 5 luglio. In questi giorni siete certamente immersi in una situazione più favorevole: avete risolto un problema oppure avete chiuso un progetto che era veramente faticoso. Tutto quello che avete vissuto a giugno è da rivedere. Per quanto riguarda la giornata di oggi, alcune scelte saranno più facili nel pomeriggio. Parlando dei sentimenti, abbiamo ancora qualche piccolo problema: questo non vuol dire che non amate, ma potrebbe esserci un po’ di distacco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel weekend c’è stato un allontanamento.











