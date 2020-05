Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2020/ Leone, Gemelli, Scorpione e Vergine

Pubblicità

Leone, il punto dell’oroscopo del giorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci parla a LatteMiele anche del Leone. Il segno è molto agitato e ritiene che alcune persone non si siano comportate bene. Se qualcuno non vi cerca il vostro orgoglio è ferito. In questo periodo manca la forma e manca il tatto e il buon accordo. Questo in ogni caso vale nel lavoro. In amore si recupera.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i Gemelli?

I Gemelli hanno tante stelle interessanti, come Luna, Mercurio e Venere, se c’è stato un valore ripescato nelle ultime settimane sono i sentimenti e l’amore. Anche nelle previsioni del 2020 si era detto che sarebbe stato un periodo molto buono da legare alla famiglia. Saturno in questo momento rappresenta il conservatorismo e la stabilità. L’incontro di pianeti comporta uno scontro tra tendenza. Questo è il vostro futuro. Entro l’estate una bella notizia.

Scorpione, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox lo Scorpione ha bisogno di gratificazione e tra venerdì e sabato arriva anche la possibilità di una notizia importante. Momento buono non solo per il futuro ma anche per essere più forti. Dovrete in ogni caso risolvere un problema personale.

Pubblicità

Vergine, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

La Vergine è uno dei segni forti dell’anno, in un anno difficile quelli che escono sono quelli che hanno un buon cielo. Persino quelli che si sono allontanati dalle situazioni di lavoro l’hanno fatto per cercare qualcosa di nuovo. A volte bisogna che arrivi lo schiaffo del destino che vi fa girare la faccia anche da un’altra parte. La giornata invita a riflettere su quello che vi va di fare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA