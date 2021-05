Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 12 maggio 2021 si concentra sui Segni di Acqua nella trasmissione giornaliera su Radio Latte e Miele: ecco quelle che sono le previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo di Paolo Fox

Per i nati sotto il segno del Cancro una Luna prossima potrebbe mitigare la rabbia portata dalla presenza di Marte nel segno, trasformandola in forza. Questa nuova energia potrebbe aiutare a sistemare alcune questioni personali e lavorative in vista di un mese di Giugno ricco di emozioni.

Per quanto concerne lo Scorpione? Una mattinata faticosa potrebbe preludere un pomeriggio leggermente migliore, ma restano alcune preoccupazioni dovute alla situazione delle persone circostanti. L’insoddisfazione può causare qualche malumore, ma resta la voglia di riscattarsi dalle situazioni vissute recentemente.

Oroscopo Paolo Fox, tutto sui Pesci

Tocca infine ai Pesci: la giornata di oggi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, indica come l’arrivo di Giove nel segno inaugurerà una fase molto importante che permetterà di raggiungere importanti compromessi e soddisfazioni personali. In queste ore, però, potrebbero riaffacciarsi problematiche che si credevano risolte.

