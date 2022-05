Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Per la giornata di giovedì 12 maggio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Ariete, Toro e Gemelli per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: Cari Ariete, se in questi giorni vi sentite un po’ sotto pressione è perché le stelle sono dalla vostra parte. Sembra un po’ una contraddizione, ma non è così, perché quando c’è Giove e un grande passaggio di Venere dobbiamo fare più cose del previsto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox avete anche questa tendenza a proteggere gli altri, ad assumervi delle responsabilità ed è ovvio che la fatica aumenti. L’importante è che aumenti anche la soddisfazione! Siamo fuori da un periodo negativo e vi do 5 stelle di forza per questo motivo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: che giornata sarà?

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Proteggere le vostre proprietà, sia in termini sentimentali, sia a livello lavorativo, è stata una priorità degli ultimi mesi. Con diplomazia, a volte con rabbia: dipende, perché il Toro può tacere, ma fino ad un certo punto, ed è un segno abbastanza forte e impulsivo.Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questa giornata rappresenta un momento di riflessione: porta un piccolo scoglio da superare, ma credo che comunque molti Toro avranno la netta sensazione di stare meglio già nel giro di poche settimane.

Oroscopo Branko settimanale 13- 19 maggio/ Previsioni per Leone, Bilancia, Vergine e…

Gemelli: Non è escluso che arrivi una buona notizia! Avevo detto che, dopo il 10 maggio, Giove sarebbe tornato attivo: ora diamogli il tempo di accomodarsi in questo sestile, positivo per te. Le coppie che vogliono sposarsi inizino a pensarci su e chi desidera togliersi una soddisfazione, di tipo legale o personale, potrà trovare un nuovo periodo più fortunato che potrà sicuramente essere più favorevole per intraprendere e mettere in cantiere nuovi progetti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 13-19 maggio/ Previsioni per Capricorno, Sagittario e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA