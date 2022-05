Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 maggio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: che giornata sarà?

Tocca a Cancro, Leone e Vergine: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di giovedì 12 maggio 2022.

Cancro, che giovedì sarà

Cancro: Non è un periodo no, ma di tensioni manifestate in passato che sono tornate. Bisognerebbe capire chi le ha determinate: forse sei tu che hai cambiato rotta, pensieri e ti trovi in una situazione un po’ particolare? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questa tensione si legge soprattutto in amore, perché c’è qualcosa che non va. Per chi ha iniziato un lungo praticantato, ora ci sono, se ci si è impegnati sul serio, delle nuove premesse, però attenzione: nell’ambito delle relazioni con gli altri, quindi anche lavorative, non tutto è armonioso oppure vuoi farti valere. Potresti anche aver lasciato un gruppo, una persona o una situazione perché non volevi più stare a determinati patti.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine?

Leone: Questo è un cielo che ti ritrova protagonista, perché Giove ha iniziato questo transito caldo, quindi: chi non ha, avrà. Ora anche tu sei caldo e meno pronto a sorvolare se il partner non si infiamma di passione quando ti guarda: ecco perché una bella dose di affetto e comprensione aumenterà l’erotismo in questi giorni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox piccoli successi personali renderanno sicuramente più soddisfacente l’andamento della settimana, mano a mano che ci si avvicina al weekend con la consueta frenesia di tutti i giorni.

Vergine: Dopo che abbiamo vissuto un momento complicato, arriva sempre la serenità e tu hai superato la china, visto che Giove non è più opposto. Chi ha un’attività in proprio avrà l’occasione di organizzarsi al meglio e anche un suggerimento potrebbe arrivare, in questo periodo. Se c’è stata una lunga diatriba per questioni di soldi, eredità o altro, finalmente si potrà trovare un accordo e diciamo che i progetti non sono più ostacolati: questo vale anche per l’amore.

